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МИД КНР: необходимо создать условия для прямых переговоров Москвы и Киева

Ведомости

Международному сообществу необходимо создать условия для прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга, его слова приводит портал Economic Observer.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Мы считаем, что диалог и переговоры являются единственным способом урегулирования кризиса», – добавил он, комментируя интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Лаврова, условиями Москвы о начале переговоров является не только отказ Украины от вступления в НАТО, но и вывод украинских вооруженных сил с подконтрольной Киеву части территорий четырех областей, включенных, согласно результатам референдума сентября 2022 г., в состав России, что закреплено в ее Конституции.

Кроме того, Лавров заявил, что в контексте переговоров не следует представлять контакты таким образом, что Россия и США решают «за всех». Он отметил, что Москва предпочитает действовать так же, как в БРИКС и ШОС, где воплощен принцип суверенного равенства государств Устава ООН.

Китай не впервые призывает государства к деэскалации. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме подчеркнул, что Китай осуществляет посредничество между РФ и Украиной для продвижения мирных переговоров. В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал также не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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