МИД КНР: необходимо создать условия для прямых переговоров Москвы и Киева

Китай не впервые призывает государства к деэскалации. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме подчеркнул, что Китай осуществляет посредничество между РФ и Украиной для продвижения мирных переговоров. В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал также не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны.