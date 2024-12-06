МИД КНР: необходимо создать условия для прямых переговоров Москвы и Киева
Международному сообществу необходимо создать условия для прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга, его слова приводит портал Economic Observer.
«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Мы считаем, что диалог и переговоры являются единственным способом урегулирования кризиса», – добавил он, комментируя интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Лаврова, условиями Москвы о начале переговоров является не только отказ Украины от вступления в НАТО, но и вывод украинских вооруженных сил с подконтрольной Киеву части территорий четырех областей, включенных, согласно результатам референдума сентября 2022 г., в состав России, что закреплено в ее Конституции.
Кроме того, Лавров заявил, что в контексте переговоров не следует представлять контакты таким образом, что Россия и США решают «за всех». Он отметил, что Москва предпочитает действовать так же, как в БРИКС и ШОС, где воплощен принцип суверенного равенства государств Устава ООН.
Китай не впервые призывает государства к деэскалации. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме подчеркнул, что Китай осуществляет посредничество между РФ и Украиной для продвижения мирных переговоров. В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал также не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны.