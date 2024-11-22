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МИД Китая призвал Россию и Украину к сдержанности после взаимных ракетных ударов

Ведомости

Представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя ракетные удары, призвал Россию и Украину к сдержанности и деэскалации конфликта. По его словам, Китай надеется на урегулирование ситуации мирным путем, передает RTHK.

«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и не принимать необдуманных решений, стоит сделать первые шаги к диалогу и прекращению огня», – сказал дипломат на брифинге.

КНР не впервые призывает государства к деэскалации. Так, в середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме подчеркнул, что Китай осуществляет посредничество между РФ и Украиной для продвижения мирных переговоров. В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал также не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны.

22 ноября « Ведомости» писали о применении РФ 21 ноября новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением по территории Украины. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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