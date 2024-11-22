МИД Китая призвал Россию и Украину к сдержанности после взаимных ракетных ударов
Представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя ракетные удары, призвал Россию и Украину к сдержанности и деэскалации конфликта. По его словам, Китай надеется на урегулирование ситуации мирным путем, передает RTHK.
«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и не принимать необдуманных решений, стоит сделать первые шаги к диалогу и прекращению огня», – сказал дипломат на брифинге.
КНР не впервые призывает государства к деэскалации. Так, в середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме подчеркнул, что Китай осуществляет посредничество между РФ и Украиной для продвижения мирных переговоров. В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал также не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны.
22 ноября « Ведомости» писали о применении РФ 21 ноября новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением по территории Украины. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.