В Кремле оценили вероятность размещения «Орешника» в Белоруссии
Решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя ракетную систему «Орешник», может быть принято только президентами. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
21 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, пояснил он. Эта атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.
В конце ноября на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины для испытанной недавно системы «Орешник» и это могут быть «центры принятия решений» в Киеве. Президент заявил о начале серийного производства указанного оружия.
5 декабря в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске. Основной акцент встречи, как указано в сообщении, будет обращен на перспективы «интеграционного взаимодействия». Отдельно стороны обсудят укрепление общего оборонного пространства. Накануне Путин также поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.