В Кремле оценили вероятность размещения «Орешника» в Белоруссии

21 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, пояснил он. Эта атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.