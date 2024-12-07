Сирийская армия остается на своих позициях в пригороде Дамаска
Данные об отступлении национальной армии из пригорода Дамаска не соответствуют действительности. Об этом заявило минобороны Сирии в Facebook
«Сообщения о выводе подразделений наших вооруженных сил, присутствующих во всех районах Дамаска, не соответствуют действительности», – сказано в сообщении.
6 декабря сирийское оборонное ведомство опровергло информацию об отступлении правительственных войск из Хомса, который является последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.