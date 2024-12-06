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В Сирии опровергли сообщения об отступлении правительственных войск из Хомса

Ведомости

Данные об отступлении национальной армии из Хомса, являющегося последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску, не соответствуют действительности. Об этом заявили в минобороны Сирии, передает телеканал Al Arabiya.

«Сообщения, опубликованные в соцсетях террористов о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что Сирийская арабская армия перебросила значительную часть ресурсов для обороны города.

6 декабря агентство Anadolu информировало, что террористические группировки прорвались в Хомс, открывающий путь к столице Сирии Дамаску.

В этот же день посольства России и КНР в Сирии предупредили своих граждан об опасности, в связи с чем просили покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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