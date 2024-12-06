В Сирии опровергли сообщения об отступлении правительственных войск из Хомса
Данные об отступлении национальной армии из Хомса, являющегося последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску, не соответствуют действительности. Об этом заявили в минобороны Сирии, передает телеканал Al Arabiya.
«Сообщения, опубликованные в соцсетях террористов о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях», – подчеркнули в ведомстве.
В министерстве также отметили, что Сирийская арабская армия перебросила значительную часть ресурсов для обороны города.
6 декабря агентство Anadolu информировало, что террористические группировки прорвались в Хомс, открывающий путь к столице Сирии Дамаску.
В этот же день посольства России и КНР в Сирии предупредили своих граждан об опасности, в связи с чем просили покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты.