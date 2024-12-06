В Сирии опровергли сообщения об отступлении правительственных войск из Хомса

«Сообщения, опубликованные в соцсетях террористов о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях», – подчеркнули в ведомстве.