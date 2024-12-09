Блинкен заявил о намерении привлечь к ответственности сторонников Асада
Соединенные Штаты намерены поддерживать международные усилия по привлечению сторонников бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.
«Мы вновь призываем все стороны уважать права человека, принимать все меры предосторожности для защиты гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право», – подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь также добавил, что в США приняли к сведению заявления лидеров оппозиционных сил, сделанные в последние дни, но по мере того, как они будут брать на себя все большую ответственность, в США будут «оценивать не только их слова, но и их действия».
8 декабря вооруженные боевики захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.
Действующий президент США Джо Байден заявил о планах США взаимодействовать с новыми властями Сирии. Вашингтон, по его словам, будет работать над тем, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, сделав ее «суверенной и независимой».