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Блинкен заявил о намерении привлечь к ответственности сторонников Асада

Ведомости

Соединенные Штаты намерены поддерживать международные усилия по привлечению сторонников бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.

«Мы вновь призываем все стороны уважать права человека, принимать все меры предосторожности для защиты гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право», – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что в США приняли к сведению заявления лидеров оппозиционных сил, сделанные в последние дни, но по мере того, как они будут брать на себя все большую ответственность, в США будут «оценивать не только их слова, но и их действия».

8 декабря вооруженные боевики захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.

Действующий президент США Джо Байден заявил о планах США взаимодействовать с новыми властями Сирии. Вашингтон, по его словам, будет работать над тем, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, сделав ее «суверенной и независимой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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