Байден заявил о планах США взаимодействовать с новыми властями Сирии
США продолжат взаимодействовать с Сирией, в том числе с новыми группировками, которые пришли к власти, заявил уходящий американский президент Джо Байден.
«Это историческое окно возможностей для многострадального сирийского народа построить светлое будущее в своей гордой стране. Это также время риска и неопределенности, поскольку все задаются вопросом, а что же будет дальше», – сказал Байден, его слова приводит NBC News.
Вашингтон, по его словам, будет работать над тем, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, сделав ее «суверенной и независимой».
8 декабря вооруженные боевики захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Последний прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, в России они получили политическое убежище.