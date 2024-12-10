Во Франции узнали о финансировании боевиков Сирии

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер говорил, что Вашингтон пока не планирует снимать санкции с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) », также не рассматривается вопрос об ее исключении из списка запрещенных в стране.