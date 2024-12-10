Во Франции узнали о финансировании боевиков Сирии
Исламисты, находящиеся во Франции, финансировали оппозиционных боевиков Сирии из рядов движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил руководитель антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен в интервью Le Figaro.
«Мы знаем, что многие приспешники ХТШ отвечали за финансирование этого движения», – сказал он.
Кристен также подтвердил, что среди участников событий в Сирии были и французские джихадисты – выходцы из группировки ХТШ и бригады французского джихадиста Омара Омсена.
8 декабря отряды вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Le Figaro со ссылкой источники писала, что экс-глава правительства Сирии Риад Хиджаб, ставший оппозиционером, может стать премьер-министром на период передачи власти сирийской оппозиции.
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер говорил, что Вашингтон пока не планирует снимать санкции с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам