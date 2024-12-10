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Во Франции узнали о финансировании боевиков Сирии

Ведомости

Исламисты, находящиеся во Франции, финансировали оппозиционных боевиков Сирии из рядов движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил руководитель антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен в интервью Le Figaro.

«Мы знаем, что многие приспешники ХТШ отвечали за финансирование этого движения», – сказал он. 

Кристен также подтвердил, что среди участников событий в Сирии были и французские джихадисты – выходцы из группировки ХТШ и бригады французского джихадиста Омара Омсена.

8 декабря отряды вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Le Figaro со ссылкой источники писала, что экс-глава правительства Сирии Риад Хиджаб, ставший оппозиционером, может стать премьер-министром на период передачи власти сирийской оппозиции.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер говорил, что Вашингтон пока не планирует снимать санкции с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)», также не рассматривается вопрос об ее исключении из списка запрещенных в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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