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США пока не планируют снимать санкции с пришедших к власти в Сирии группировок

Ведомости

Вашингтон на данный момент не планирует снимать санкции с группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ)», также не рассматривается вопрос о ее исключении из списка запрещенных в стране, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«В свете произошедшего у нас не запущен процесс пересмотра санкций против них», – сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон снятие санкций или исключение ХТШ из списка иностранных террористических организаций, поскольку она фактически пришла к власти в Сирии.

При этом он допустил, что США могут пересмотреть санкционную политику в будущем, конкретные решения будут зависеть от действий соответствующих организаций.

«Когда организации предпринимают определенные действия, конечно, могут быть изменения в нашей санкционной политике. Однако на сегодняшний день нам нечего объявить», – пояснил он.

8 декабря отряды вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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