США пока не планируют снимать санкции с пришедших к власти в Сирии группировок
Вашингтон на данный момент не планирует снимать санкции с группировки Хайят Тахрир аш-Шам
«В свете произошедшего у нас не запущен процесс пересмотра санкций против них», – сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон снятие санкций или исключение ХТШ из списка иностранных террористических организаций, поскольку она фактически пришла к власти в Сирии.
При этом он допустил, что США могут пересмотреть санкционную политику в будущем, конкретные решения будут зависеть от действий соответствующих организаций.
«Когда организации предпринимают определенные действия, конечно, могут быть изменения в нашей санкционной политике. Однако на сегодняшний день нам нечего объявить», – пояснил он.
8 декабря отряды вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.