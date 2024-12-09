США пока не планируют снимать санкции с пришедших к власти в Сирии группировок

«В свете произошедшего у нас не запущен процесс пересмотра санкций против них», – сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон снятие санкций или исключение ХТШ из списка иностранных террористических организаций, поскольку она фактически пришла к власти в Сирии.