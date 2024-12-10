Хинштейн выразил готовность участвовать в выборах главы Курской области

Хинштейн приступил к работе 7 декабря. В тот же день Хинштейн и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Через два дня, 9 декабря, политик сообщил, что уже переночевал в рабочем кабинете из-за большого объема работы. Врио главы региона также выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет на постоянной основе, если это потребуется.