Хинштейн выразил готовность участвовать в выборах главы Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил готовность участвовать в выборах главы региона. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями СМИ, пишет ТАСС.
«Я говорю о том, как будет в период моей работы врио губернатора. Затем пойду на выборы. Дай бог, люди поддержат, куряне поверят. Понятно, я для вас человек новый, вы меня не знаете», – сказал он.
Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления.
Министр транспорта Роман Старовойт, который ранее возглавлял Курскую область, заявлял, что у властей субъекта были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки. Прежний глава региона Алексей Смирнов сообщил, что перейдет на другое место работы.
Хинштейн приступил к работе 7 декабря. В тот же день Хинштейн и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Через два дня, 9 декабря, политик сообщил, что уже переночевал в рабочем кабинете из-за большого объема работы. Врио главы региона также выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет на постоянной основе, если это потребуется.