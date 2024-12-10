Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Хинштейн выразил готовность участвовать в выборах главы Курской области

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил готовность участвовать в выборах главы региона. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями СМИ, пишет ТАСС.

«Я говорю о том, как будет в период моей работы врио губернатора. Затем пойду на выборы. Дай бог, люди поддержат, куряне поверят. Понятно, я для вас человек новый, вы меня не знаете», – сказал он. 

Депутат Госдумы Хинштейн был назначен на пост врио главы региона президентом Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления.

Министр транспорта Роман Старовойт, который ранее возглавлял Курскую область, заявлял, что у властей субъекта были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки. Прежний глава региона Алексей Смирнов сообщил, что перейдет на другое место работы.

Хинштейн приступил к работе 7 декабря. В тот же день Хинштейн и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поговорили с жителями о проблемах в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Через два дня, 9 декабря, политик сообщил, что уже переночевал в рабочем кабинете из-за большого объема работы. Врио главы региона также выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет на постоянной основе, если это потребуется.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных