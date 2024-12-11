WP: Украина планирует заменить западное дальнобойное оружие собственными БПЛА
Украина стремится нарастить собственное производство оружия в рамках подготовки к возможному сокращению объемов западной военной помощи. Упор делается на программу по созданию ударных беспилотников дальнего действия, сообщает The Washington Post.
Преимущество дронов в том, что их можно легко и быстро производить, но аналитики издания предупреждают, что они являются лишь частичным решением многочисленных проблем, с которыми Украина сталкивается на поле боя.
«В долгосрочной перспективе Украина хотела бы иметь два «кулака». Один «кулак» – полностью развитая способность наносить удары с помощью беспилотников, а второй – крылатые и баллистические ракеты малой или даже средней дальности», – пояснил директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрад Музика.
Большинство военных аналитиков сходятся во мнении, что одних только беспилотников Украине будет недостаточно. «У каждого есть игрушечный беспилотник. Им нужны ракеты, которые взрываются», – заявил специалист по западной оборонной промышленности, который регулярно ездит на Украину.
4 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале серийного производства украинской ракеты-дрона «Паляниця». Она выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет упрощенную систему наведения и меньшую боеголовку, что, вероятно, делает ее дешевле и проще в изготовлении, чем крылатые и баллистические ракеты.
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
28 ноября президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». Глава российского государства заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что данное оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.