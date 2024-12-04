Умеров заявил о начале серийного производства украинской ракеты-дрона «Паляниця»
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале серийного производства украинской ракеты-дрона «Паляниця». Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
Производство ведется совместно государством и частным предприятием. По данным издания, оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет упрощенную систему наведения и меньшую боеголовку, что, вероятно, делает ее дешевле и проще в изготовлении, чем крылатые и баллистические ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом применении ракеты-дрона «Паляница» 24 августа. По его словам, «Паляница» намного быстрее и мощнее других украинских дальнобойных дронов. Зеленский анонсировал также появление других «очень мощных и дальнобойных» ракет.
В сентябре Умеров сообщил, что Украина получит от Литвы 10 млн евро на развитие дальнобойного оружия, в частности ракеты-дрона «Паляница».
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
28 ноября президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». Глава российского государства заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что данное оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.