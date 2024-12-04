Умеров заявил о начале серийного производства украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Производство ведется совместно государством и частным предприятием. По данным издания, оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет упрощенную систему наведения и меньшую боеголовку, что, вероятно, делает ее дешевле и проще в изготовлении, чем крылатые и баллистические ракеты.