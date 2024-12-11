Медведев рассказал о способах снятия усталости

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», – ответил Медведев на вопрос журналистов о любимых китайских блюдах или ритуалах.