Медведев рассказал о способах снятия усталости
Снять усталость после долгих перелетов и взбодриться с утра помогает хороший зеленый чай. Об этом заявил журналистам в ходе визита в Пекин зампредседателя Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», – ответил Медведев на вопрос журналистов о любимых китайских блюдах или ритуалах.
Медведев прибыл в Пекин 10 декабря. ТАСС сообщал, что у него запланированы встречи с высшим руководством КНР, посещение музея истории Коммунистической партии Китая, возложение венка к памятнику народным героям и встреча с журналистами.