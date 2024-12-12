Парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции страны

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юн Сок Ёля. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.