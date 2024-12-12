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МИД: Москва намерена помогать усилиям Кабула против терроризма

Ведомости

Россия рассчитывает, что причастные к террористическому акту в Кабуле будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Российская сторона солидарна с контртеррористическими усилиями афганцев и намерена оказывать им содействие. Об этом сообщил МИД РФ.

В МИДе пояснили, что с сопереживанием приняли известие о гибели министра по делам беженцев Афганистана Халил-ур-Рахмана Хаккани при нападении террориста-смертника в Кабуле.

«Всплеск подрывной деятельности ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане является реакцией этой международной террористической организации на силовые меры, принимаемые против нее афганским правительством», – считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Хаккани и еще шесть человек погибли в результате взрыва в столице Кабуле 11 декабря. Взрыв произошел, когда он выходил из мечети после дневной молитвы.

«Мы потеряли очень храброго моджахеда», – сказал его племянник Анас Хаккани агентству Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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