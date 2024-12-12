МИД: Москва намерена помогать усилиям Кабула против терроризма

Россия рассчитывает, что причастные к террористическому акту в Кабуле будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Российская сторона солидарна с контртеррористическими усилиями афганцев и намерена оказывать им содействие. Об этом сообщил МИД РФ.