МИД: Москва намерена помогать усилиям Кабула против терроризма
Россия рассчитывает, что причастные к террористическому акту в Кабуле будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Российская сторона солидарна с контртеррористическими усилиями афганцев и намерена оказывать им содействие. Об этом сообщил МИД РФ.
В МИДе пояснили, что с сопереживанием приняли известие о гибели министра по делам беженцев Афганистана Халил-ур-Рахмана Хаккани при нападении террориста-смертника в Кабуле.
«Всплеск подрывной деятельности ИГИЛ (
Хаккани и еще шесть человек погибли в результате взрыва в столице Кабуле 11 декабря. Взрыв произошел, когда он выходил из мечети после дневной молитвы.
«Мы потеряли очень храброго моджахеда», – сказал его племянник Анас Хаккани агентству Reuters.