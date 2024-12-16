Кремль: окончательных решений о судьбе российских баз в Сирии нет

В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 9 декабря Песков уточнял, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность военных баз России в Сирии.