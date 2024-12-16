Кремль: окончательных решений о судьбе российских баз в Сирии нет

Кремль: окончательных решений о судьбе российских баз в Сирии нетРоссия будет решать этот вопрос в ходе диалога
Окончательных решений на счет судьбы российских военных баз в Сирии пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране. И все это будет определяться в ходе диалога», – уточнил он.
В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 9 декабря Песков уточнял, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность военных баз России в Сирии.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут заверил, что сирийская оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».