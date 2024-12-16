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Кремль: окончательных решений о судьбе российских баз в Сирии нет

Россия будет решать этот вопрос в ходе диалога
Ведомости

Окончательных решений на счет судьбы российских военных баз в Сирии пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране. И все это будет определяться в ходе диалога», – уточнил он.

В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 9 декабря Песков уточнял, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность военных баз России в Сирии.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут заверил, что сирийская оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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