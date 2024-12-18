В США прогнозируют рост рынка бомбоубежищ до $175 млн в 2030 году

Вместе с тем, критики предупреждают, что бункеры формируют ложное представление о том, что в ядерной войне есть шанс на спасение. По словам гендиректора компании по строительству бункеров Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда, спустя несколько часов после применения Россией ракеты «Орешник» 21 ноября «его телефон звонил без остановки». Четверо звонивших купили бункеры за один день, а другие заказали двери и другие детали для убежищ, строительством которых они уже занимались.