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В США прогнозируют рост рынка бомбоубежищ до $175 млн в 2030 году

Ведомости

Рынок бомбоубежищ и укрытий от радиоактивных осадков в США вырастет со $137 млн в 2023 г. до $175 млн к 2030 г., пишет Associated Press (AP) со ссылкой на исследование BlueWeave Consulting.

Основными факторами, влияющими на рост, называются «растущая угроза ядерных или террористических атак или гражданских беспорядков». По данным издания, лидеры в сфере глобальной безопасности предостерегают о растущих ядерных угрозах, так как расходы на вооружение увеличились до $91,4 млрд в 2023 г. Как утверждает AP, спрос на частные бункеры увеличивается во всем мире.

Вместе с тем, критики предупреждают, что бункеры формируют ложное представление о том, что в ядерной войне есть шанс на спасение. По словам гендиректора компании по строительству бункеров Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда, спустя несколько часов после применения Россией ракеты «Орешник» 21 ноября «его телефон звонил без остановки». Четверо звонивших купили бункеры за один день, а другие заказали двери и другие детали для убежищ, строительством которых они уже занимались.

По словам Хаббарда, на продажи бункеров повлияли локдаун из-за пандемии коронавируса, украинский конфликт и начало войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Стоимость бункеров, производимых на его фабрике, составляет от 20 000 до нескольких миллионов долларов, а установить их можно где угодно. Глава компании отметил, что почти ежедневно продает хотя бы один бункер.

25 ноября Bild и Die Welt писали, что правительство ФРГ приняло решение о расширении площади бомбоубежищ для граждан на случай вооруженного конфликта. По данным источников изданий, в стране начался процесс переоборудования общественных зданий и частных построек.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день российские военные применили по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Отмечалось, что атака была совершена в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

Двумя днями ранее Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе указано, что она носит оборонительный характер и что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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