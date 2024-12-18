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Рябков: РФ готова рассмотреть предложения США для нормализации отношений стран

Ведомости

Россия готова рассмотреть любые обращения и предложения США, чтобы нормализировать отношения стран. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

При этом графики и маршруты – это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, заметил он.

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру и в урегулировании российско-украинского конфликта есть «небольшой прогресс». Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине необходимо немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

Президент России Владимир Путин в июне сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий и Севастополя и Крыма в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования – демилитаризацию и денацификацию страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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