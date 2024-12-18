Рябков: РФ готова рассмотреть предложения США для нормализации отношений стран
Россия готова рассмотреть любые обращения и предложения США, чтобы нормализировать отношения стран. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
При этом графики и маршруты – это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, заметил он.
16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру и в урегулировании российско-украинского конфликта есть «небольшой прогресс». Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине необходимо немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.
Президент России Владимир Путин в июне сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий и Севастополя и Крыма в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования – демилитаризацию и денацификацию страны.