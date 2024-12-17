Reuters: спецпосланник Трампа по Украине посетит Киев в январе
Спецпосланник по Украине из команды избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев в начале января 2025 г., сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Келлог также планирует посетить столицы других европейских стран, таких как Франция и Италия. Москву, как сообщается, американский спецпосланник посещать не будет.
На встречах внимание будет уделяться «установлению фактов», а не активным переговорам. Reuters пишет, что запланированная поездка Келлогом в Киев показывает, что Трамп все еще стремится скорее завершить конфликт на Украине.
4 декабря делегация Украины во главе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком провела встречу в Вашингтоне с представителями Трампа. С американской стороны в ней принимали участие будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог.
Позже замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам.
Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников писало, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, предусматривающие уступку России значительной части прежних территорий. Предложения трех ключевых советников, в том числе Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.