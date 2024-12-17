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Reuters: спецпосланник Трампа по Украине посетит Киев в январе

Ведомости

Спецпосланник по Украине из команды избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев в начале января 2025 г., сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Келлог также планирует посетить столицы других европейских стран, таких как Франция и Италия. Москву, как сообщается, американский спецпосланник посещать не будет.

На встречах внимание будет уделяться «установлению фактов», а не активным переговорам. Reuters пишет, что запланированная поездка Келлогом в Киев показывает, что Трамп все еще стремится скорее завершить конфликт на Украине.

4 декабря делегация Украины во главе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком провела встречу в Вашингтоне с представителями Трампа. С американской стороны в ней принимали участие будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог.

Позже замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам.

Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников писало, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, предусматривающие уступку России значительной части прежних территорий. Предложения трех ключевых советников, в том числе Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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