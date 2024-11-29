CNN: спецпосланник США по Украине предлагает снять с РФ санкции для переговоров
С России снимут санкции, если та пойдет на диалог по установлению мира в ходе украинского конфликта, следует из плана спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом пишет CNN.
Санкции будут сняты, если Россия согласится на полное завершение конфликта и создание демилитаризованной зоны. В этом случае должно быть подписано мирное соглашение, которое устроит Украину.
Келлог заявил, что Украина будет добиваться возвращения территорий дипломатическим путем и США не будут отговаривать ее оставить территории под покровительством РФ. Кроме того, он предлагает ввести пошлины на экспорт российских энергоресурсов, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры Украины.
Демилитаризованная зона будет охраняться, возможно, войсками НАТО или другой третьей стороной, подчеркивает спецпосланник Трампа. Также планируется вооружить Украину для ее безопасности. При этом Келлог признает, что США не смогут сделать это в полной мере.
Келлог критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь этой стране. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня.
Он также говорит, что членство Украины в НАТО – отдаленная перспектива, которая предложена «в знак символической солидарности».