CNN: спецпосланник США по Украине предлагает снять с РФ санкции для переговоров

Демилитаризованная зона будет охраняться, возможно, войсками НАТО или другой третьей стороной, подчеркивает спецпосланник Трампа. Также планируется вооружить Украину для ее безопасности. При этом Келлог признает, что США не смогут сделать это в полной мере.



Келлог критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь этой стране. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня.