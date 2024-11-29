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CNN: спецпосланник США по Украине предлагает снять с РФ санкции для переговоров

Ведомости

С России снимут санкции, если та пойдет на диалог по установлению мира в ходе украинского конфликта, следует из плана спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом пишет CNN.

Санкции будут сняты, если Россия согласится на полное завершение конфликта и создание демилитаризованной зоны. В этом случае должно быть подписано мирное соглашение, которое устроит Украину.

Келлог заявил, что Украина будет добиваться возвращения территорий дипломатическим путем и США не будут отговаривать ее оставить территории под покровительством РФ. Кроме того, он предлагает ввести пошлины на экспорт российских энергоресурсов, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры Украины.

Демилитаризованная зона будет охраняться, возможно, войсками НАТО или другой третьей стороной, подчеркивает спецпосланник Трампа. Также планируется вооружить Украину для ее безопасности. При этом Келлог признает, что США не смогут сделать это в полной мере.

Келлог критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине. Он считает, что его администрация слишком поздно начала оказывать помощь этой стране. Однако спецпосланник Трампа считает, что США нет смысла участвовать еще в одном конфликте, так как существует вариант конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Он также говорит, что членство Украины в НАТО – отдаленная перспектива, которая предложена «в знак символической солидарности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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