Каллас призвала страны Запада прекратить подталкивать Украину к переговорам
Западным странам следует прекратить предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирные переговоры с Россией. Такое мнение выразила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в беседе с газетой Financial Times.
«Нет смысла заставлять Зеленского говорить <...>. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира», – сказала она. По мнению Каллас, Россия не хочет мира. Глава дипломатии также считает, что поддержка Киева обходится «намного дешевле», чем терпение конфликта потом.
18 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с Зеленским и высокопоставленными лидерами ЕС, среди которых премьер-министр Италии Джорджия Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц. Перед этой встречей Рютте заявил, что разговоры о мирном соглашении якобы «только помогли» президенту России Владимиру Путину.
«Если мы сейчас начнем обсуждать между собой, как может выглядеть мирное соглашение, мы сильно облегчим задачу для русских», – говорил он. По его мнению, было бы «мудро» сосредоточиться на текущих делах, чтобы убедиться, что у Украины «есть все необходимое».
Путин в июне сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий и Севастополя и Крыма в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования – демилитаризацию и денацификацию страны.