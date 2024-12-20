Грушко указал на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией

По его словам, Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в частности путем демонстрации военных возможностей страны. Можно полагать, что сигналы Москвы о возможных последствиях конфликта считывают на той стороне. При этом общий курс НАТО представляет опасность для РФ и общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, указал Грушко. Альянс пытается добиться превосходства во всех операционных средах, наращивает размеры военных контингентов вблизи России, проводит учения, развивает логистическую инфраструктуру для быстрой переброски военных, вооружений и техники. Приняты региональные планы обороны, которые схожи со схемами, которые применялись во времена холодной войны.