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Грушко указал на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией

Ведомости

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в частности путем демонстрации военных возможностей страны. Можно полагать, что сигналы Москвы о возможных последствиях конфликта считывают на той стороне. При этом общий курс НАТО представляет опасность для РФ и общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, указал Грушко. Альянс пытается добиться превосходства во всех операционных средах, наращивает размеры военных контингентов вблизи России, проводит учения, развивает логистическую инфраструктуру для быстрой переброски военных, вооружений и техники. Приняты региональные планы обороны, которые схожи со схемами, которые применялись во времена холодной войны.

«Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», – заверил министр.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что Минобороны России должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие. 6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с альянсом и отправляет предостерегающие сигналы западным странам как раз для «предотвращения такого крайне опасного сценария».

19 декабря глава госдепартамента США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон не хочет вступать в прямой конфликт с Россией. «Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», – заметил он во время выступления в Совете по международным отношениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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