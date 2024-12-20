Грушко указал на подготовку НАТО к вооруженному конфликту с Россией
НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в частности путем демонстрации военных возможностей страны. Можно полагать, что сигналы Москвы о возможных последствиях конфликта считывают на той стороне. При этом общий курс НАТО представляет опасность для РФ и общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, указал Грушко. Альянс пытается добиться превосходства во всех операционных средах, наращивает размеры военных контингентов вблизи России, проводит учения, развивает логистическую инфраструктуру для быстрой переброски военных, вооружений и техники. Приняты региональные планы обороны, которые схожи со схемами, которые применялись во времена холодной войны.
«Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», – заверил министр.
16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что Минобороны России должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие. 6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с альянсом и отправляет предостерегающие сигналы западным странам как раз для «предотвращения такого крайне опасного сценария».
19 декабря глава госдепартамента США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон не хочет вступать в прямой конфликт с Россией. «Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», – заметил он во время выступления в Совете по международным отношениям.