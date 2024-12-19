Госдеп заявил об отсутствии намерения вступать в прямой конфликт с Россией
США не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, которая является ядерной державой, заявил глава госдепартамента Энтони Блинкен в ходе выступления в Совете по международным отношениям.
Госсекретарь подчеркнул , что задачей президента США Джо Байдена было обеспечить Украину всем необходимым для противодействия России, а также не допустить прямого конфликта с Москвой.
«Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами. Я думаю, он [Байден] справился с этим чрезвычайно хорошо», – сказал Блинкен.
6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО. При этом 4 декабря в разговоре с западной прессой он сказал, что не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария в контексте эскалации украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин в июне сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий и Севастополя и Крыма в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования – демилитаризацию и денацификацию страны.