Рябков: не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария
Не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN.
«Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо. У нас нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях», – сказал Рябков.
Нынешняя современная ситуация отличается от той, что была во время Карибского кризиса. Тогда риски ядерной катастрофы стояли более остро, уточнил Рябков.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных Москве условиях.