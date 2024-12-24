Зеленский: Украина предлагала Словакии компенсацию за отмену транзита газа
Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа. Об это украинский президент Владимир Зеленский написал в соцсети X.
«[Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо не захотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине ему кажется, что Москва выгоднее», – заявил президент Украины, добавив, что «все в Европе понимают, почему».
Зеленский обвинил Фицо в том, что он либо торгует государственными интересами, либо преследует личную выгоду.
Встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным состоялась 22 декабря. По словам самого Фицо, она стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.
Путин, добавил премьер-министр, подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 г., учитывая позицию украинского президента.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собеседники обсудили двусторонние отношения, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, также удалось обменяться мнениями «по украинским делам». Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и ход спецоперации. Кроме того, удалось поговорить о положении дел в энергетической сфере, в частности поднять вопросы газа.
Ситуация с поставками газа из РФ в страны Европы транзитом через Украину сложная, требует повышенного внимания, заявил Песков. «Вы слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», – пояснил представитель Кремля.