Зеленский: Украина предлагала Словакии компенсацию за отмену транзита газа

Встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным состоялась 22 декабря. По словам самого Фицо, она стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.