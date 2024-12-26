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ВВС Израиля атаковали военные объекты хуситов в Йемене

Ведомости

Истребители ВВС Израиля ударили по военным объектам йеменских хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

В армии напомнили, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и граждан страны, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди целей, по которым израильские военные нанесли удары, объекты военной инфраструктуры хуситов, международный аэропорт Саны, а также две электростанции.

25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в Тель-Авиве с помощью беспилотников. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне. 21 декабря ЦАХАЛ сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. The Times of Israel со ссылкой на медиков писала о 16 пострадавших в результате ракетного удара из Йемена.

19 декабря хуситы обстреляли Яффо с помощью БПЛА. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане. Израиль и США в ответ нанесли авиаудары по йеменской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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