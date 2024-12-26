ВВС Израиля атаковали военные объекты хуситов в Йемене
Истребители ВВС Израиля ударили по военным объектам йеменских хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
В армии напомнили, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и граждан страны, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди целей, по которым израильские военные нанесли удары, объекты военной инфраструктуры хуситов, международный аэропорт Саны, а также две электростанции.
25 декабря йеменские хуситы провели две военные операции, одна из которых заключалась в обстреле района Яффо в Тель-Авиве с помощью беспилотников. Другой дрон поразил промышленную зону в Ашкелоне. 21 декабря ЦАХАЛ сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. The Times of Israel со ссылкой на медиков писала о 16 пострадавших в результате ракетного удара из Йемена.
19 декабря хуситы обстреляли Яффо с помощью БПЛА. Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела со стороны Йемена была повреждена школа в Рамат-Гане. Израиль и США в ответ нанесли авиаудары по йеменской территории.