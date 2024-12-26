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Путин: власти Курской области должны решить проблему с жилищными сертификатами

Ведомости

Региональные и местные власти Курской области в диалоге с людьми должны решать вопросы того, каким образом будут выплачиваться компенсации за потерянное в ходе боевых действий жилье. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

«Для нас задача заключается только в этом, чтобы люди, которые так пострадали, и так прошли через тяжелые испытания, чтобы они решили свои фундаментальные задачи, но одна из них, безусловно, это жилье», – подчеркнул Путин.

По его словам, задачей федеральных органов власти и министерства финансов является выделение необходимого финансового ресурса на решение этого вопроса. Федеральные власти направляют необходимые для регионов средства.

20 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что некоторые населенные пункты в регионе, находящиеся в зоне боевых действий, частично или полностью «снесены с лица земли». По его словам, полное число населенных пунктов, которые пострадали от действий украинских военных, назвать невозможно до освобождения территории. Путин 19 декабря заверил, что Курская область будет полностью восстановлена.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация (ЧС) федерального характера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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