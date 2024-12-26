Путин: власти Курской области должны решить проблему с жилищными сертификатами
Региональные и местные власти Курской области в диалоге с людьми должны решать вопросы того, каким образом будут выплачиваться компенсации за потерянное в ходе боевых действий жилье. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
«Для нас задача заключается только в этом, чтобы люди, которые так пострадали, и так прошли через тяжелые испытания, чтобы они решили свои фундаментальные задачи, но одна из них, безусловно, это жилье», – подчеркнул Путин.
По его словам, задачей федеральных органов власти и министерства финансов является выделение необходимого финансового ресурса на решение этого вопроса. Федеральные власти направляют необходимые для регионов средства.
20 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что некоторые населенные пункты в регионе, находящиеся в зоне боевых действий, частично или полностью «снесены с лица земли». По его словам, полное число населенных пунктов, которые пострадали от действий украинских военных, назвать невозможно до освобождения территории. Путин 19 декабря заверил, что Курская область будет полностью восстановлена.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация (ЧС) федерального характера.