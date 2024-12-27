Володин назвал приоритеты в работе Государственной думы в 2025 году
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в беседе с журналистами обозначил приоритеты работы нижней палаты парламента на 2025 г., сообщается на сайте Госдумы.
Главными направлениями Володин назвал реализацию послания президента Федеральному собранию, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей.
«От этого зависят цели национального развития нашей страны», – сказал председатель.
Приоритетными также станут решения вопросов избирателей, которые позже «реализуются в виде законодательных инициатив».
27 декабря Володин заявлял, что вопрос о корректировке учебной нагрузки на школьников будет включен в число приоритетов на 2025 г.