Вопрос о чрезмерной нагрузке школьников приоритетно рассмотрят в ГД в 2025 году
Вопрос о чрезмерной нагрузке школьников планируется включить в число приоритетов на 2025 г. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам Володина, дети в среднем проводят за учебой по 8-10 часов в день. Среди основных причин чрезмерной нагрузки называют сложные и объемные домашние задания, перегруженное расписание и большое количество предметов, внеурочную деятельность, шестидневную учебную неделю и вторую смену.
Председатель Госдумы подчеркнул, что в правительстве также понимают необходимость корректировки учебной нагрузки.
25 ноября Володин заявил, что от родителей поступает много обращений о чрезмерном характере нагрузки школьников. По его словам, при такой занятости у ребенка практически не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26 декабря также выразил мнение, что образовательные стандарты в России необходимо пересматривать в связи с высокой нагрузкой.