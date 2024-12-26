Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

«Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах [Стратегии развития образования], они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).