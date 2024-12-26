Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты
Образовательные стандарты в России необходимо пересматривать в связи с высокой нагрузкой, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах [Стратегии развития образования], они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чернышенко добавил, что правительству известна проблема о чрезмерной нагрузке на школьников.
25 ноября о чрезмерном характере нагрузки школьников заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения, что сказывается на здоровье.
Нагрузка, в то же время, оказывается на учителей. 10 декабря президент РФ Владимир Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на преподавателей. Путин отмечал, что к настоящему моменту уровень перегруженности различными отчетами и документами учителей и врачей зашкаливает.
В июне правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволит Минпросвещения и Минобрнауки утверждать перечень документов для учителей и преподавателей колледжей при реализации образовательных программ.