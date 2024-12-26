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Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

Ведомости

Образовательные стандарты в России необходимо пересматривать в связи с высокой нагрузкой, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах [Стратегии развития образования], они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чернышенко добавил, что правительству известна проблема о чрезмерной нагрузке на школьников.

25 ноября о чрезмерном характере нагрузки школьников заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения, что сказывается на здоровье.

Нагрузка, в то же время, оказывается на учителей. 10 декабря президент РФ Владимир Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на преподавателей. Путин отмечал, что к настоящему моменту уровень перегруженности различными отчетами и документами учителей и врачей зашкаливает.

В июне правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволит Минпросвещения и Минобрнауки утверждать перечень документов для учителей и преподавателей колледжей при реализации образовательных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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