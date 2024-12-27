Патрушев и Хинштейн обсудили компенсации для аграриев Курской области

В частности, обсуждалась отсрочка лизинговых платежей для предприятий агропромышленного комплекса Курской области. Отмечается, что в этом году была проведена реструктуризация задолженности 18 лизингополучателям по 70 договорам. На встрече также поднимался вопрос реконструкции одного из наиболее значимых водных объектов области – Курского водохранилища на реке Тускарь. Работы запланированы в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».