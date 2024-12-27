Патрушев и Хинштейн обсудили компенсации для аграриев Курской области
Вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили возможность компенсации ущерба для пострадавших сельхозпроизводителей, сообщили в правительстве.
«Главной темой стала помощь областным сельхозтоваропроизводителям, в частности, возможность компенсации ущерба для пострадавших аграриев», – говорится в сообщении.
В частности, обсуждалась отсрочка лизинговых платежей для предприятий агропромышленного комплекса Курской области. Отмечается, что в этом году была проведена реструктуризация задолженности 18 лизингополучателям по 70 договорам. На встрече также поднимался вопрос реконструкции одного из наиболее значимых водных объектов области – Курского водохранилища на реке Тускарь. Работы запланированы в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
В правительстве отметили, что сейчас Курская область завершает мероприятия проекта «Чистая страна» о ликвидации мусорных полигонов. В регионе была завершена ликвидация четырех свалок из пяти, по свалке в городе Курчатове идет приемка документов.
Это третья встреча Хинштейна с членом правительства РФ в этом месяце. 6 декабря прошла встреча вице-премьера Марата Хуснуллина с Хинштейном, на которой они обсудили планы по восстановлению инфраструктуры и инструменты поддержки пострадавших граждан.
11 декабря состоялась встреча с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Тогда Мантуров заявил, что кабмин готов оперативно рассматривать поступающие от властей Курской области инициативы для их проработки федеральными органами власти.
Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. С 6 августа в регионе проходят бои российской и украинской армий.