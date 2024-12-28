Семья осужденного в РФ экс-сотрудника посольства США Фогеля просит обменять его

В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. В августе этого года между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся обмен заключенными. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. 63-летний Фогель в обмен не был включен. Его семья считает, что это произошло, потому что он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей». В декабре 2024 г. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогеля на приговор.