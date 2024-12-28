Семья осужденного в РФ экс-сотрудника посольства США Фогеля просит обменять его
Родственники бывшего сотрудника посольства США и преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, просят Вашингтон включить его в список на следующий обмен заключенными. Эту информацию подтвердила ТАСС адвокат семьи Саша Филлипс.
«Семья Марка последовательно просит правительство США включать его в любые <...> переговоры об обмене заключенными [с Россией]. И она, безусловно, просит включить Марка в следующий обмен заключенными», – сообщила Филлипс.
Этим летом Дональд Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, лично встречался с 95-летней матерью Фогеля Малфиной. Политик пообещал добиться возвращения ее сына домой в случае победы на выборах, заявила адвокат. Инаугурация следующего президента США запланирована на 20 января.
Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.
В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. В августе этого года между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся обмен заключенными. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. 63-летний Фогель в обмен не был включен. Его семья считает, что это произошло, потому что он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей». В декабре 2024 г. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогеля на приговор.