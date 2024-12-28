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Семья осужденного в РФ экс-сотрудника посольства США Фогеля просит обменять его

Ведомости

Родственники бывшего сотрудника посольства США и преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, просят Вашингтон включить его в список на следующий обмен заключенными. Эту информацию подтвердила ТАСС адвокат семьи Саша Филлипс.

«Семья Марка последовательно просит правительство США включать его в любые <...> переговоры об обмене заключенными [с Россией]. И она, безусловно, просит включить Марка в следующий обмен заключенными», – сообщила Филлипс.

Этим летом Дональд Трамп, который на тот момент был кандидатом в президенты США, лично встречался с 95-летней матерью Фогеля Малфиной. Политик пообещал добиться возвращения ее сына домой в случае победы на выборах, заявила адвокат. Инаугурация следующего президента США запланирована на 20 января.

Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.

В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. В августе этого года между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся обмен заключенными. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. 63-летний Фогель в обмен не был включен. Его семья считает, что это произошло, потому что он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей». В декабре 2024 г. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогеля на приговор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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