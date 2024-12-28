Добровольцам ввели уголовную ответственность за преступления на военной службе

Законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы, был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2023 г. группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что добровольцы обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем последствия за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения не предусмотрены. В связи с этим депутаты предложили установить для добровольцев уголовную ответственность за преступления, совершенные в период мобилизации, при военном положении и во время военных конфликтов.