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Добровольцам ввели уголовную ответственность за преступления на военной службе

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на добровольцев уголовной ответственности за преступления против военной службы. Документ вступает в силу с 28 декабря.

Поправки внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно изменениям, уголовную ответственность за преступления против военной службы теперь также несут граждане, пребывающие в добровольческих формированиях. Ранее такая норма распространялась на военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту, а также на тех, кто находится в запасе во время прохождения военных сборов.

Законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы, был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2023 г. группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что добровольцы обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем последствия за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения не предусмотрены. В связи с этим депутаты предложили установить для добровольцев уголовную ответственность за преступления, совершенные в период мобилизации, при военном положении и во время военных конфликтов.

В конце ноября 2024 г. Путин также подписал закон, вводящий материальную ответственность для добровольцев за утрату или приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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