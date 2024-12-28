Добровольцам ввели уголовную ответственность за преступления на военной службе
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на добровольцев уголовной ответственности за преступления против военной службы. Документ вступает в силу с 28 декабря.
Поправки внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно изменениям, уголовную ответственность за преступления против военной службы теперь также несут граждане, пребывающие в добровольческих формированиях. Ранее такая норма распространялась на военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту, а также на тех, кто находится в запасе во время прохождения военных сборов.
Законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы, был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2023 г. группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что добровольцы обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем последствия за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения не предусмотрены. В связи с этим депутаты предложили установить для добровольцев уголовную ответственность за преступления, совершенные в период мобилизации, при военном положении и во время военных конфликтов.
В конце ноября 2024 г. Путин также подписал закон, вводящий материальную ответственность для добровольцев за утрату или приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества.