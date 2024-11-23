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Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ответственность для граждан, состоящих в добровольческих формированиях, за утрату или намеренное повреждение выданного имущества. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2023 г. депутатами Андреем Картаполовым, Андреем Красовым и Василием Пискаревым. В пояснительной записке говорилось, что добровольцы участвуют в боевых действиях наряду с военнослужащими, но ранее они не несли материальной ответственности за повреждение или утерю переданного вооружения, техники и прочего военного имущества.

Госдума приняла закон 13 ноября.

В ноябре 2023 г. группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о распространении уголовной ответственности на добровольцев за военные преступления, включая отказ от приказов, оставление службы и сдачу в плен. Поправки планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Законопроект был принят в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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