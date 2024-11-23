Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ответственность для граждан, состоящих в добровольческих формированиях, за утрату или намеренное повреждение выданного имущества. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2023 г. депутатами Андреем Картаполовым, Андреем Красовым и Василием Пискаревым. В пояснительной записке говорилось, что добровольцы участвуют в боевых действиях наряду с военнослужащими, но ранее они не несли материальной ответственности за повреждение или утерю переданного вооружения, техники и прочего военного имущества.
Госдума приняла закон 13 ноября.
В ноябре 2023 г. группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о распространении уголовной ответственности на добровольцев за военные преступления, включая отказ от приказов, оставление службы и сдачу в плен. Поправки планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Законопроект был принят в первом чтении.