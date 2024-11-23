Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

В ноябре 2023 г. группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о распространении уголовной ответственности на добровольцев за военные преступления, включая отказ от приказов, оставление службы и сдачу в плен. Поправки планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Законопроект был принят в первом чтении.