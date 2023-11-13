Уголовную ответственность за преступления против военной службы распространят на добровольцев

Уголовную ответственность за преступления против военной службы распространят на добровольцевДепутаты внесли в Госдуму поправки в Уголовный кодекс
Участников добровольческих формирований предлагают наказывать за преступления против военной службы по тем же статьям Уголовного кодекса (УК), что и военных. Только для добровольцев ответственность будет действовать за преступления, совершенные в период мобилизации, при военном положении и во время военных конфликтов. Соответствующие поправки в УК РФ внесла в Госдуму 10 ноября группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым (оба – «Единая Россия»).
Депутаты предлагают внести поправку в ст. 331 УК (понятие преступлений против военной службы). В нее добавляют примечание, согласно которому преступления против военной службы распространяются не только на кадровых военных, но и на граждан, которые пребывают в добровольческих формированиях. Среди таких преступлений – неисполнение приказа (ст. 332 УК), сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК), насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК), самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК), дезертирство (ст. 338), уклонение от военной службы (ст. 339 УК), умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК), уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК), утрата военного имущества (ст. 348 УК), добровольная сдача в плен (ст. 352.1 УК), а также в период мобилизации, в военное время или при ведении боевых действий нарушение правил обращения с оружием (ст. 349 УК) и нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК).
В этой же статье они прописывают, что для добровольцев под военной службой понимается «исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», под воинской частью – воинская часть, где дислоцируется добровольческое формирование, а под местом службы – место исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс. Также поправка вносится в закон о военных судах. В ст. 7 о подсудности дел военным судам устанавливается, что такие суды рассматривают дела в том числе граждан, которые пребывают в добровольческих формированиях.
В пояснительной записке к законопроекту, вносящему поправки в УК, говорится, что добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, техникой, а сами добровольцы, наравне с военнослужащими, участвуют в боевых действиях. При этом какая-либо уголовная ответственность за преступления против военной службы для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует. Хотя согласно закону о статусе военнослужащих добровольцы привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с этим и другими законами. Депутаты оговариваются, что поскольку добровольцы привлекаются к задачам в области обороны в период мобилизации, во время военного положения, в военное время или во время военных конфликтов, то и привлекать к ответственности их предполагается за преступления, которые были совершены в этот период.
В официальном отзыве правительства на законопроект говорится, что идея «актуальна и заслуживает внимания» и законопроект поддерживается с учетом замечаний. Правовой статус военнослужащих и добровольцев существенно различается. Поэтому необходимость установления для них равных мер уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы нуждается в дополнительном обосновании, говорится в отзыве.
Сейчас получается, что человек, вступая в добровольческое формирование, заключает контракт с Минобороны, но никакой ответственности за нарушение его положений не несет, сказал Картаполов в интервью «Парламентской газете»: «А нарушения между тем могут быть крайне серьезными. К примеру, отказ от выполнения приказа в боевой обстановке чреват очень тяжелыми последствиями – вплоть до гибели бойцов из числа сослуживцев и командного состава», – отметил парламентарий. По его словам, проект закона окончательно уравнивает добровольцев с контрактниками: ранее предыдущее уравнивание шло по линии соцвыплат, гарантий и льгот, а теперь – по линии обязанностей и ответственности. На звонки «Ведомостей» Картаполов не ответил.
Для любой армии добровольцы значимы в условиях военных конфликтов, поскольку они идеологически мотивированы, но при этом любая армия стремится интегрировать добровольцев в свою структуру, говорит политолог Алексей Макаркин: «Поэтому неудивительно желание усилить контроль за ними, их вводят в существующее правовое поле. Если раньше для них прописали социальные гарантии, то теперь руки дошли и до наказания за нарушение закона. Добровольцы идеологически высоко мотивированы, но могут быть разные случаи. Соответственно, в данном случае депутаты продолжают их вводить в законодательные рамки».