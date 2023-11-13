Уголовную ответственность за преступления против военной службы распространят на добровольцев

В пояснительной записке к законопроекту, вносящему поправки в УК, говорится, что добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, техникой, а сами добровольцы, наравне с военнослужащими, участвуют в боевых действиях. При этом какая-либо уголовная ответственность за преступления против военной службы для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует. Хотя согласно закону о статусе военнослужащих добровольцы привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с этим и другими законами. Депутаты оговариваются, что поскольку добровольцы привлекаются к задачам в области обороны в период мобилизации, во время военного положения, в военное время или во время военных конфликтов, то и привлекать к ответственности их предполагается за преступления, которые были совершены в этот период.