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Песков: площадку для переговоров по Украине предложила не только Словакия

Ведомости

Страны с нейтральной позицией по российско-украинскому конфликту могут стать площадками для переговоров, таких государств достаточно много. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, есть ли кроме Словакии, которая предложила предоставить площадку для мирных переговоров с Украиной, другие варианты.

«Это не единственное предложение. Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много. Мы с уважением относимся ко всем миротворческим усилиям этих стран», – сказал Песков.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах конструктивные отношения.

«Главное – выйти на траекторию такого мирного процесса. Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима», – добавил представитель Кремля.

Российская спецоперация на Украине, объявленная Путиным, продолжается с 24 февраля 2022 г. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря этого года прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ. Стороны в том числе обменялись мнениями о возможности мирного окончания конфликта. 26 декабря Путин сообщил, что Фицо предложил площадку своей страны для мирных переговоров Москвы и Киева. О готовности содействовать мирному урегулированию конфликта ранее также заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в этом году встречался с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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