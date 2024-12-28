Песков: площадку для переговоров по Украине предложила не только Словакия

Российская спецоперация на Украине, объявленная Путиным, продолжается с 24 февраля 2022 г. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря этого года прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ. Стороны в том числе обменялись мнениями о возможности мирного окончания конфликта. 26 декабря Путин сообщил, что Фицо предложил площадку своей страны для мирных переговоров Москвы и Киева. О готовности содействовать мирному урегулированию конфликта ранее также заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в этом году встречался с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.