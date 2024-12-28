Песков: площадку для переговоров по Украине предложила не только Словакия
Страны с нейтральной позицией по российско-украинскому конфликту могут стать площадками для переговоров, таких государств достаточно много. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, есть ли кроме Словакии, которая предложила предоставить площадку для мирных переговоров с Украиной, другие варианты.
«Это не единственное предложение. Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много. Мы с уважением относимся ко всем миротворческим усилиям этих стран», – сказал Песков.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах конструктивные отношения.
«Главное – выйти на траекторию такого мирного процесса. Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима», – добавил представитель Кремля.
Российская спецоперация на Украине, объявленная Путиным, продолжается с 24 февраля 2022 г. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря этого года прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ. Стороны в том числе обменялись мнениями о возможности мирного окончания конфликта. 26 декабря Путин сообщил, что Фицо предложил площадку своей страны для мирных переговоров Москвы и Киева. О готовности содействовать мирному урегулированию конфликта ранее также заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в этом году встречался с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.