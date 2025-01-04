Байден планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений
Президент США Джо Байден намерен запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива, передает Bloomberg.
По данным источников агентства, ограничения в то же время не затронут разработку месторождений в центральной и западной частях Мексиканского залива, которые «бурились десятилетиями» и сейчас обеспечивают около 14% производства нефти и газа в стране. Предполагается, что запрет затронет площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км).
Решение, о котором может быть объявлено 6 января, осложняет намерение избранного президента США Дональда Трампа поддержать внутреннюю добычу нефти и газа, указывает Bloomberg. Мера, как отмечается, не повлияет на возможность бурения по существующим договорам аренды.
Решение нанесет ущерб национальным интересам США и ее союзников, при этом оно может быть на руку России, пишет также газета Washington Examiner. «Надвигающиеся действия Байдена полностью противоречат интересам НАТО и Украины», – говорится в статье. Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает издание, говорил, что Киев надеется на увеличение поставок американского газа в Европу. По его словам, чем больше газа будет доступно на рынке европейских партнеров, «тем скорее будут устранены последние оставшиеся последствия зависимости Европы от России».