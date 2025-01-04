Байден планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений

Решение нанесет ущерб национальным интересам США и ее союзников, при этом оно может быть на руку России, пишет также газета Washington Examiner. «Надвигающиеся действия Байдена полностью противоречат интересам НАТО и Украины», – говорится в статье. Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает издание, говорил, что Киев надеется на увеличение поставок американского газа в Европу. По его словам, чем больше газа будет доступно на рынке европейских партнеров, «тем скорее будут устранены последние оставшиеся последствия зависимости Европы от России».