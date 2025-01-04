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Байден планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений

Ведомости

Президент США Джо Байден намерен запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива, передает Bloomberg.

По данным источников агентства, ограничения в то же время не затронут разработку месторождений в центральной и западной частях Мексиканского залива, которые «бурились десятилетиями» и сейчас обеспечивают около 14% производства нефти и газа в стране. Предполагается, что запрет затронет площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км).

Решение, о котором может быть объявлено 6 января, осложняет намерение избранного президента США Дональда Трампа поддержать внутреннюю добычу нефти и газа, указывает Bloomberg. Мера, как отмечается, не повлияет на возможность бурения по существующим договорам аренды.

Решение нанесет ущерб национальным интересам США и ее союзников, при этом оно может быть на руку России, пишет также газета Washington Examiner. «Надвигающиеся действия Байдена полностью противоречат интересам НАТО и Украины», – говорится в статье. Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает издание, говорил, что Киев надеется на увеличение поставок американского газа в Европу. По его словам, чем больше газа будет доступно на рынке европейских партнеров, «тем скорее будут устранены последние оставшиеся последствия зависимости Европы от России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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