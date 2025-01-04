Трамп раскритиковал решение суда в Нью-Йорке о вынесении ему приговора
Избранный президент США Дональд Трамп назвал фарсом решение судьи штата Нью-Йорк Хуана Мерчана назначить оглашение приговора по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат порнозвезде Сторми Дэниелс на 10 января. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
«Эта противозаконная политическая атака не что иное, как подстроенный фарс», – подчеркнул Трамп.
Избранный президент США обвинил судью в том, что он выпустил заведомо незаконный приказ с требованием предстать перед судом 10 января. По его мнению, это решение противоречит конституции США и может «положить конец президентству в том виде, в каком мы его знаем».
3 января Мерчан постановил, что приговор по делу о фальсификации отчетности будет объявлен 10 января, сообщило Associated Press. Это произойдет за десять дней до инаугурации Трампа. Торжественная церемония инаугурации состоится 20 января.
В конце ноября дело Трампа о даче взяток порнозвезде отложили на неопределенный срок. Адвокаты избранного президента попросили судью закрыть дело на фоне его победы на выборах в 2024 г. Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. Избранный президент пообещал обжаловать вердикт после вынесения приговора. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г.