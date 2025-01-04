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Трамп раскритиковал решение суда в Нью-Йорке о вынесении ему приговора

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп назвал фарсом решение судьи штата Нью-Йорк Хуана Мерчана назначить оглашение приговора по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат порнозвезде Сторми Дэниелс на 10 января. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Эта противозаконная политическая атака не что иное, как подстроенный фарс», – подчеркнул Трамп.

Избранный президент США обвинил судью в том, что он выпустил заведомо незаконный приказ с требованием предстать перед судом 10 января. По его мнению, это решение противоречит конституции США и может «положить конец президентству в том виде, в каком мы его знаем».

3 января Мерчан постановил, что приговор по делу о фальсификации отчетности будет объявлен 10 января, сообщило Associated Press. Это произойдет за десять дней до инаугурации Трампа. Торжественная церемония инаугурации состоится 20 января.

В конце ноября дело Трампа о даче взяток порнозвезде отложили на неопределенный срок. Адвокаты избранного президента попросили судью закрыть дело на фоне его победы на выборах в 2024 г. Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. Избранный президент пообещал обжаловать вердикт после вынесения приговора. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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