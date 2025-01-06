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Премьер Канады Трюдо может объявить об уходе с поста до 8 января

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит о своей отставке с должности лидера правящей Либеральной партии страны до 8 января. Об этом сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, Трюдо осознает, что заявление о уходе необходимо сделать до встречи с фракцией, чтобы не казалось, будто его вынудили уйти однопартийцы. При этом источники газеты не знают, уйдет ли канадский премьер в отставку немедленно после этого или продолжит руководить правительством до избрания нового лидера партии.

17 декабря 2024 г. Трюдо в ходе выступления перед членами Либеральной партии Канады и ее сторонниками заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на перемены в его правительстве. В этот же день телеканал CTV со ссылкой на источники сообщал, что премьер может уйти в отставку в связи с увольнением вице-премьера Христи Фриланд. Она пояснила, что глава правительства предложил ей должность министра финансов Канады и уход стал ответом на это предложение. По словам Филанд, в последние недели у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».

10 декабря 2024 г. правительство Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов. Два вотума недоверия, которые консерваторы пытались провести в сентябре и октябре, также провалились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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