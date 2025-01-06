Премьер Канады Трюдо может объявить об уходе с поста до 8 января

17 декабря 2024 г. Трюдо в ходе выступления перед членами Либеральной партии Канады и ее сторонниками заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на перемены в его правительстве. В этот же день телеканал CTV со ссылкой на источники сообщал, что премьер может уйти в отставку в связи с увольнением вице-премьера Христи Фриланд. Она пояснила, что глава правительства предложил ей должность министра финансов Канады и уход стал ответом на это предложение. По словам Филанд, в последние недели у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».