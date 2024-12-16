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Министр финансов Канады Фриланд подала в отставку на фоне разногласий с Трюдо

Ведомости

Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о своей отставке из федерального кабинета, объяснив это тем, что премьер-министр Джастин Трюдо 13 декабря дал понять, что больше не хочет видеть ее на этом посту.

«В пятницу вы сообщили мне, что больше не хотите, чтобы я занимала должность министра финансов, и предложили мне другую позицию в кабинете. После размышлений я пришла к выводу, что единственный честный и приемлемый путь для меня – это подать в отставку из кабинета», – написала Фриланд в письме об отставке, адресованном Трюдо.

Фриланд опубликовала свое письмо об отставке всего за несколько часов до представления экономического отчета, в котором, по сообщениям, будет объявлено о том, что дефицит бюджета правительства в 2023/24 финансовом году значительно превысил прогнозы.

Министр подчеркнула в письме, что на протяжении последних нескольких недель у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».

Фриланд также отметила, что Канада «стоит перед серьезным вызовом», объяснив, что избранный президента США Дональд Трамп может ввести 25%-ный тариф на все канадские товары.

«Это означает, что сегодня мы должны сохранять наши финансовые ресурсы, чтобы иметь резервы, которые могут понадобиться нам в предстоящей тарифной войне», – написала Фриланд.

Она заявила, что намерена вновь баллотироваться на свое место на следующих федеральных выборах.

Фриланд занимала пост министра финансов с августа 2020 г. Офис Трюдо пока никак не отреагировал на отставку. Согласно сообщениям местных СМИ, Фриланд и Трюдо разошлись во мнениях по поводу правительственного предложения о временных налоговых льготах и других мерах расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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