Министр финансов Канады Фриланд подала в отставку на фоне разногласий с Трюдо

«В пятницу вы сообщили мне, что больше не хотите, чтобы я занимала должность министра финансов, и предложили мне другую позицию в кабинете. После размышлений я пришла к выводу, что единственный честный и приемлемый путь для меня – это подать в отставку из кабинета», – написала Фриланд в письме об отставке, адресованном Трюдо.