Министр финансов Канады Фриланд подала в отставку на фоне разногласий с Трюдо
Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о своей отставке из федерального кабинета, объяснив это тем, что премьер-министр Джастин Трюдо 13 декабря дал понять, что больше не хочет видеть ее на этом посту.
«В пятницу вы сообщили мне, что больше не хотите, чтобы я занимала должность министра финансов, и предложили мне другую позицию в кабинете. После размышлений я пришла к выводу, что единственный честный и приемлемый путь для меня – это подать в отставку из кабинета», – написала Фриланд в письме об отставке, адресованном Трюдо.
Фриланд опубликовала свое письмо об отставке всего за несколько часов до представления экономического отчета, в котором, по сообщениям, будет объявлено о том, что дефицит бюджета правительства в 2023/24 финансовом году значительно превысил прогнозы.
Министр подчеркнула в письме, что на протяжении последних нескольких недель у нее и Трюдо возникли разногласия «относительно лучшего пути развития для Канады».
Фриланд также отметила, что Канада «стоит перед серьезным вызовом», объяснив, что избранный президента США Дональд Трамп может ввести 25%-ный тариф на все канадские товары.
«Это означает, что сегодня мы должны сохранять наши финансовые ресурсы, чтобы иметь резервы, которые могут понадобиться нам в предстоящей тарифной войне», – написала Фриланд.
Она заявила, что намерена вновь баллотироваться на свое место на следующих федеральных выборах.
Фриланд занимала пост министра финансов с августа 2020 г. Офис Трюдо пока никак не отреагировал на отставку. Согласно сообщениям местных СМИ, Фриланд и Трюдо разошлись во мнениях по поводу правительственного предложения о временных налоговых льготах и других мерах расходов.