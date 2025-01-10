Президент Чада считает покушением нападение на президентский дворец
Президент Чада Махамат Идрис Деби назвал целью нападения на его дворец в столице Нджамене покушение на него. Об этом глава государства написал в Facebook
Идрис Деби выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил дружественные страны, которые среагировали на попытку дестабилизации. По его словам, виновники покушения намеревались уничтожить президента, но сами были ликвидированы благодаря мужеству, бдительности и храбрости президентской гвардии.
8 января в Нджамене группа неизвестных предприняла попытку проникнуть на территорию президентского дворца. Силы безопасности отразили атаку. МИД РФ осудил террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства республики.
6 мая 2024 г. Идрис Деби одержал победу на выборах президента Чада. Он набрал 61,03% голосов.