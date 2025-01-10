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Президент Чада считает покушением нападение на президентский дворец

Ведомости

Президент Чада Махамат Идрис Деби назвал целью нападения на его дворец в столице Нджамене покушение на него. Об этом глава государства написал в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Идрис Деби выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил дружественные страны, которые среагировали на попытку дестабилизации. По его словам, виновники покушения намеревались уничтожить президента, но сами были ликвидированы благодаря мужеству, бдительности и храбрости президентской гвардии.

8 января в Нджамене группа неизвестных предприняла попытку проникнуть на территорию президентского дворца. Силы безопасности отразили атаку. МИД РФ осудил террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства республики.

6 мая 2024 г. Идрис Деби одержал победу на выборах президента Чада. Он набрал 61,03% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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