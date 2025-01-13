Министр обороны Польши рекомендовал не летать в Москву
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рекомендовал не летать в Москву через воздушное пространство страны. Об этом сообщает TVP Info.
Косиняк-Камыш таким образом прокомментировал тот факт, что Польша закрыла свое воздушное пространство для самолета словацкой делегации во главе с вице-спикером национального совета (парламента) республики Андреем Данко, направлявшегося в Москву.
«Польско–словацкие отношения хорошие, но лучше лететь в Варшаву», – заявил глава минобороны. Он подчеркнул, что это решение никак не влияет на отношения Польши со Словакией.
Спикер парламента Словакии 12 января рассказал в видеообращении в соцсетях, что Польша запретила самолету делегации пролететь через свое воздушное пространство для визита в РФ. В Москву, говорил он, делегация в итоге направится через Чехию и Германию.
На 13 января запланирована встреча Данко, а также вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Затем состоится встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В состав делегации также вошли глава комитета национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Делегация пробудет в России до 15 января.