Министр обороны Польши рекомендовал не летать в Москву

На 13 января запланирована встреча Данко, а также вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Затем состоится встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В состав делегации также вошли глава комитета национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Делегация пробудет в России до 15 января.