Польша закрыла свое воздушное пространство для самолета делегации Словакии
Польша запретила самолету делегации парламента Словакии пролететь через свое воздушное пространство, в Москву делегация в итоге направится через Чехию и Германию. Об этом в видеообращении в Facebook
«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию, не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», – сказал Данко (цитата по «РИА Новости»).
Делегация приземлится в российской столице вечером, в ходе визита в Россию запланирован ряд встреч и мероприятий, добавил он.
22 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Словацкий премьер-министр заявлял, что встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через страну на территорию Словакии.