Вице-спикер словацкого парламента Данко прибудет в Москву 12 января

6 января Данко сообщил в эфире телеканала ТА3, что его поездка в столицу в Россию в январе должна помочь восстановить отношения Братиславы с Москвой. «[Премьер-министр Словакии ] Роберт Фицо поехал, начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России выскажет нашу позицию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Данко говорил, что намерен в Москве встретиться с председателем Госдумы и отмечал, что в рамках своей поездки также планирует «восстановить некоторые отношения».