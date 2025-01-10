Вице-спикер словацкого парламента Данко прибудет в Москву 12 января
Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко прибудет в Москву 12 января. Об этом сообщила пресс-секретарь возглавляемой им Словацкой национальной партии Зузана Шкопцова в беседе с ТАСС.
«[Прибытие запланировано] на воскресенье», – сказала она.
6 января Данко сообщил в эфире телеканала ТА3, что его поездка в столицу в Россию в январе должна помочь восстановить отношения Братиславы с Москвой. «[Премьер-министр Словакии ] Роберт Фицо поехал, начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России выскажет нашу позицию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Данко говорил, что намерен в Москве встретиться с председателем Госдумы и отмечал, что в рамках своей поездки также планирует «восстановить некоторые отношения».
22 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин провел встречу с Фицо в Москве. Словацкий премьер-министр заявлял, что встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через страну на территорию Словакии. До этого Фицо говорил, что члены Евросоюза должны изменить свою позицию в отношении России, она должна нормализоваться.