Фицо: Словакия выступает за нормализацию отношений России и Запада

«Как может кто-то сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, раз Словакия была освобождена Красной армией. <...> Без Советского Союза фашизм никогда бы не был побежден, и Вторая мировая война никогда бы не была выиграна. И теперь мне приходится объясняться по поводу того, что я хочу поехать в Москву в мае», – возмутился он.