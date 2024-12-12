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Фицо: Словакия выступает за нормализацию отношений России и Запада

Ведомости

Члены ЕС должны изменить свою позицию в отношении России, она должна нормализоваться. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

«Могут быть уничтожены целые народы, но конфликты когда-нибудь заканчиваются. Чего я должен хотеть, как представитель славянской страны? Должен ли я хотеть нового железного занавеса между Россией и Европой, того самого, о котором говорил Уинстон Черчилль в своей речи в 1940-х гг.? Надеюсь, этого не случится», – подчеркнул Фицо.

Фицо также выступил за нормализацию отношений с Россией.

«Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, что как только конфликт закончится для всех, все станет «как обычно». Все поедут туда [в Россию], все захотят покупать и продавать. Забудьте о морали и прочем, когда речь идет о международной политике», – советует премьер-министр Словакии.

Фицо также объяснил, почему принял предложение Путина посетить Парад на Красной площади в День Победы 9 мая 2025 г.

«Как может кто-то сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, раз Словакия была освобождена Красной армией. <...> Без Советского Союза фашизм никогда бы не был побежден, и Вторая мировая война никогда бы не была выиграна. И теперь мне приходится объясняться по поводу того, что я хочу поехать в Москву в мае», – возмутился он.

22 ноября в интервью радио и телевидению Сербии политик отметил, что не боится осуждения из-за посещения парада Победы в Москве. Премьер Словакии анонсировал поездку в Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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