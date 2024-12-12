Фицо: Словакия выступает за нормализацию отношений России и Запада
Члены ЕС должны изменить свою позицию в отношении России, она должна нормализоваться. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.
«Могут быть уничтожены целые народы, но конфликты когда-нибудь заканчиваются. Чего я должен хотеть, как представитель славянской страны? Должен ли я хотеть нового железного занавеса между Россией и Европой, того самого, о котором говорил Уинстон Черчилль в своей речи в 1940-х гг.? Надеюсь, этого не случится», – подчеркнул Фицо.
Фицо также выступил за нормализацию отношений с Россией.
«Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, что как только конфликт закончится для всех, все станет «как обычно». Все поедут туда [в Россию], все захотят покупать и продавать. Забудьте о морали и прочем, когда речь идет о международной политике», – советует премьер-министр Словакии.
Фицо также объяснил, почему принял предложение Путина посетить Парад на Красной площади в День Победы 9 мая 2025 г.
«Как может кто-то сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, раз Словакия была освобождена Красной армией. <...> Без Советского Союза фашизм никогда бы не был побежден, и Вторая мировая война никогда бы не была выиграна. И теперь мне приходится объясняться по поводу того, что я хочу поехать в Москву в мае», – возмутился он.
22 ноября в интервью радио и телевидению Сербии политик отметил, что не боится осуждения из-за посещения парада Победы в Москве. Премьер Словакии анонсировал поездку в Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.