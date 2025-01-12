Делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента прилетела в Москву
Словацкая делегация во главе с вице-спикером Национального совета (парламента) республики Андреем Данко прибыла в Москву. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на информированный источник.
В состав делегации входит более 10 человек, добавил собеседник агентства.
Борт приземлился в аэропорту «Внуково», сообщил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар. Он уточнил, что на 13 января запланирована встреча Данко, а также вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Затем состоится встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В состав делегации также вошли глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Делегация пробудет в России до 15 января, пишет ТАСС.
Спикер парламента Словакии ранее рассказал в видеообращении в соцсетях, что Польша запретила самолету делегации пролететь через свое воздушное пространство для визита в РФ. В Москву, говорил он, делегация в итоге направится через Чехию и Германию.
10 января в возглавляемой Данко партии SNS («Словацкая национальная партия») сообщили, что вице-спикер словацкого парламента прибудет в Москву 12 января. Данко до этого говорил в эфире телеканала ТА3, что его поездка в Москву в январе должна помочь восстановить отношения Братиславы с Россией.