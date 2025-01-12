Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента прилетела в Москву

Ведомости

Словацкая делегация во главе с вице-спикером Национального совета (парламента) республики Андреем Данко прибыла в Москву. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на информированный источник.

В состав делегации входит более 10 человек, добавил собеседник агентства.

Борт приземлился в аэропорту «Внуково», сообщил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар. Он уточнил, что на 13 января запланирована встреча Данко, а также вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Затем состоится встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В состав делегации также вошли глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Делегация пробудет в России до 15 января, пишет ТАСС.

Спикер парламента Словакии ранее рассказал в видеообращении в соцсетях, что Польша запретила самолету делегации пролететь через свое воздушное пространство для визита в РФ. В Москву, говорил он, делегация в итоге направится через Чехию и Германию. 

10 января в возглавляемой Данко партии SNS («Словацкая национальная партия») сообщили, что вице-спикер словацкого парламента прибудет в Москву 12 января. Данко до этого говорил в эфире телеканала ТА3, что его поездка в Москву в январе должна помочь восстановить отношения Братиславы с Россией.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных