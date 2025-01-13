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Reuters: Катар передал Израилю и «Хамасу» итоговый проект сделки по сектору Газа

Ведомости

Катар передал Израилю и радикальной палестинской группировке «Хамас» итоговый проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что текст соглашения был выработан на переговорах в столице Катара Дохе. В переговорах, в частности, участвовал спецпосланник будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении израильских заложников, которые удерживаются в Газе. 18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в анклаве и освобождению пленных в ближайшее время. В январе представитель «Хамаса» заявил Reuters, что группировка утвердила список из 34 заложников в рамках возможного соглашения с Израилем.

10 января The Times of Israel писала, что министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал подготовить план полного уничтожения «Хамаса» в анклаве, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока Трампа.

Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, количество погибших за время боевых действий превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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