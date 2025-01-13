Reuters: Катар передал Израилю и «Хамасу» итоговый проект сделки по сектору Газа

12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении израильских заложников, которые удерживаются в Газе. 18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в анклаве и освобождению пленных в ближайшее время. В январе представитель «Хамаса» заявил Reuters, что группировка утвердила список из 34 заложников в рамках возможного соглашения с Израилем.