Reuters: Катар передал Израилю и «Хамасу» итоговый проект сделки по сектору Газа
Катар передал Израилю и радикальной палестинской группировке «Хамас» итоговый проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что текст соглашения был выработан на переговорах в столице Катара Дохе. В переговорах, в частности, участвовал спецпосланник будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении израильских заложников, которые удерживаются в Газе. 18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в анклаве и освобождению пленных в ближайшее время. В январе представитель «Хамаса» заявил Reuters, что группировка утвердила список из 34 заложников в рамках возможного соглашения с Израилем.
10 января The Times of Israel писала, что министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал подготовить план полного уничтожения «Хамаса» в анклаве, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока Трампа.
Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, количество погибших за время боевых действий превысило 46 500 человек.