CNN: США пытаются убедить ЕС перевести $300 млрд российских активов на спецсчет

10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил транш в 3 млрд евро в рамках инициативы ERA от замороженных российских активов. По его словам, это первый транш от Евросоюза. Было отмечено, что средства пойдут «на приоритетные бюджетные расходы». По инициативе ERA предусмотрено $50 млрд, из которых $20 млрд отправит Евросоюз. В 2024 г. в госбюджет Украины было взыскано $59,4 млн российских активов.