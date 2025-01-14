CNN: США пытаются убедить ЕС перевести $300 млрд российских активов на спецсчет
За несколько дней до окончания президентского срока Джо Байдена его администрация предпринимает попытки убедить европейских партнеров поддержать перевод около $300 млрд замороженных российских активов на новый условный счет, разблокировка которого будет возможной только в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Отмечается, что большая часть этих средств находится в европейских банках, но доля замороженных активов РФ хранится и в банках США. По словам высокопоставленного чиновника администрации Байдена, захват активов должен был стать посланием Москве о переговорах.
При этом, по информации источников, европейцы скептически относятся к конфискации замороженных российских активов, так как обеспокоены возможным нарушением международного права. Это делает маловероятным заключение какой-либо сделки до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
По словам собеседников телеканала, знакомых с ситуацией, команда Трампа в целом поддерживает такую стратегию, так как считает, что конфискованные деньги могут стать для России новым стимулом для того, чтобы сесть за стол переговоров.
10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил транш в 3 млрд евро в рамках инициативы ERA от замороженных российских активов. По его словам, это первый транш от Евросоюза. Было отмечено, что средства пойдут «на приоритетные бюджетные расходы». По инициативе ERA предусмотрено $50 млрд, из которых $20 млрд отправит Евросоюз. В 2024 г. в госбюджет Украины было взыскано $59,4 млн российских активов.
25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом, а также перевода Украине $1 млрд за счет доходов от них.