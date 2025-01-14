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CNN: США пытаются убедить ЕС перевести $300 млрд российских активов на спецсчет

Ведомости

За несколько дней до окончания президентского срока Джо Байдена его администрация предпринимает попытки убедить европейских партнеров поддержать перевод около $300 млрд замороженных российских активов на новый условный счет, разблокировка которого будет возможной только в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Отмечается, что большая часть этих средств находится в европейских банках, но доля замороженных активов РФ хранится и в банках США. По словам высокопоставленного чиновника администрации Байдена, захват активов должен был стать посланием Москве о переговорах.

При этом, по информации источников, европейцы скептически относятся к конфискации замороженных российских активов, так как обеспокоены возможным нарушением международного права. Это делает маловероятным заключение какой-либо сделки до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников телеканала, знакомых с ситуацией, команда Трампа в целом поддерживает такую стратегию, так как считает, что конфискованные деньги могут стать для России новым стимулом для того, чтобы сесть за стол переговоров.

10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил транш в 3 млрд евро в рамках инициативы ERA от замороженных российских активов. По его словам, это первый транш от Евросоюза. Было отмечено, что средства пойдут «на приоритетные бюджетные расходы». По инициативе ERA предусмотрено $50 млрд, из которых $20 млрд отправит Евросоюз. В 2024 г. в госбюджет Украины было взыскано $59,4 млн российских активов.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом, а также перевода Украине $1 млрд за счет доходов от них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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