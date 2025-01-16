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Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и места хранения БПЛА

Ведомости

За минувшие сутки военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. Среди прочего, были поражены скопления живой силы и техники украинской армии в 152 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три французские управляемые авиабомбы Hammer, 12 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 95 беспилотников самолетного типа.

В ночь на 16 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА над российскими регионами. Из них 15 были сбиты в Белгородской области, семь – в Воронежской, три – в Тамбовской и два – в Курской.

Минобороны также сообщило о нанесении удара по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием иностранного оружия. В число пораженных структур вошло крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области, уточнило ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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