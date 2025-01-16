Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и места хранения БПЛА
За минувшие сутки военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. Среди прочего, были поражены скопления живой силы и техники украинской армии в 152 районах.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три французские управляемые авиабомбы Hammer, 12 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 95 беспилотников самолетного типа.
В ночь на 16 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА над российскими регионами. Из них 15 были сбиты в Белгородской области, семь – в Воронежской, три – в Тамбовской и два – в Курской.
Минобороны также сообщило о нанесении удара по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием иностранного оружия. В число пораженных структур вошло крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области, уточнило ведомство.