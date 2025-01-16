Кремль: Польша пытается сохранять лидерство по пустым обвинениям в адрес России
Польша распространяет бездоказательные обвинения о якобы имевшихся у России планах на теракты в самолетах. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Польша сохраняет лидерство среди других европейских стран по распространению ложной информации. Так Песков ответил на вопрос журналиста о справедливости слов премьер-министра Польши Дональда Туска после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский о том, что Россия якобы готовила теракты в самолетах.
15 января Туск обвинил Россию в якобы планировании серии терактов против авиакомпаний по всему миру. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Варшаве после встречи с Зеленский. При этом он отметил, что «вдаваться в подробности» не будет.