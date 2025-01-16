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Кремль: Польша пытается сохранять лидерство по пустым обвинениям в адрес России

Ведомости

Польша распространяет бездоказательные обвинения о якобы имевшихся у России планах на теракты в самолетах. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Польша сохраняет лидерство среди других европейских стран по распространению ложной информации. Так Песков ответил на вопрос журналиста о справедливости слов премьер-министра Польши Дональда Туска после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский о том, что Россия якобы готовила теракты в самолетах.

15 января Туск обвинил Россию в якобы планировании серии терактов против авиакомпаний по всему миру. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Варшаве после встречи с Зеленский. При этом он отметил, что «вдаваться в подробности» не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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